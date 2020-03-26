Ümraniye Belediyesi Hentbol Takımı sporcularından 'evde kal' mesajı
Ümraniye Belediyesi Hentbol Takımı sporcuları, koronavirüs ile mücadeleye destek için kameraların karşısına geçti. Sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, "Evde kal" mesajları verdi.Abone ol
Ümraniye Belediye Hentbol Takımından Ümraniye'lilere Özel Mesaj #Covid_19 #COVID19 #coronavirus #Corona #COVID2019 #ümraniye #ümraniyetv #hentbol pic.twitter.com/whiEuml9vJ— Ümraniye TV (@TvUmraniye) March 26, 2020