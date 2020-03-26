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Ümraniye Belediyesi Hentbol Takımı sporcularından 'evde kal' mesajı

Ümraniye Belediyesi Hentbol Takımı sporcuları, koronavirüs ile mücadeleye destek için kameraların karşısına geçti. Sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, "Evde kal" mesajları verdi.

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