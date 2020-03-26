HABER /  GÜNCEL
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi

Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonluğu Başkanlığı tarafından alınan kararda, Bakırköy 5. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü N.G'ye Kovid-19 olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı teşhisi konulduğu belirtildi.

Abone ol

N.G'nin durumu ile çalıştığı mahkeme bölümlerinin durumlarının komisyonca bugünkü oturumda görüşüldüğü ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi:"N.G'nin görev yaptığı mahkemeyle irtibat halinde bulunduğu, Bakırköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesi, 10. Sulh Hukuk Mahkemesi, 34. Asliye Ceza Mahkemesi ve 2. Sulh Ceza Hakimliği hakimleriyle birlikte görevli tüm personelleri ve Bakırköy 10. İcra Müdürlüğü tüm personellerinin 26 Mart'tan itibaren 14 gün süre ile komisyon başkanlığımızca idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

Mahkemeler karantinaya alındı
Ayrıca, bu mahkemelerin çalıştığı ilgili bölümlerinin karantinaya alınmasına ve ilgili tüm hakim ve personellerine, bağlı oldukları ilçe sağlık müdürlüklerine müracaat ederek ilgili sağlık kuruluşunun talimatları doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğinin bildirilmesine ve ilgililerin sağlık durumlarında değişiklik olması halinde komisyon başkanlığına bilgi verilmesine karar verildi. Kararın, Bakırköy Adliyesindeki ilgili mahkemelerin kapılarına asıldığı öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı
İtalyanlar ortaya çıkardı 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Elektrik ve doğalgaz faturaları koronavirüs sebebiyle 1 yıl ertelenebilecek
Eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni açıkladı! Koronavirüsü yendim
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika LGS açıklaması
YSK Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal ettiğini duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Keçiboynuzu neye iyi gelir astım ve bronşite birebir!
İzmir'de eski eşini ve baldızını öldürmüştü 'Pişmanım' dedi fayda etmedi
BM'den çağrı! Cezaevlerindeki insan sayısı azaltılsın
Adem Büyük'ten koronavirüs için anlamlı bağış
Bakanlıktan Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı
Şaban ayında çekilecek tesbih ve zikirler nelerdir?
Yorumlar 1 yorum