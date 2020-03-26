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ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yı narko terörizmden mahkum etti. Maduro'nun yakalanması için de 15 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetiminin, Venezuela lideri Nicolas Maduro ve yakın çevresi aleyhine dava açmak için hazırlandığı bildirildi.

Narko terörden dava açılıyor
Yapılan açıklamada, Maduro ve yakın çevresi için Venezuela devletini, "terörist grupların ve uyuşturucu şebekelerinin merkezi haline getirdikleri" suçlamasıyla dava açılacağı duyuruldu.

Yakalanmasına yarım edenlere 15 milyon dolar ödül verilecek
ABD Dışişleri Bakanlığı, Maduro'nun yargılanmasına ve tutuklanmasına olanak sağlayacaklar için 15 milyon dolara kadar para ödülü verileceğini açıkladı.

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