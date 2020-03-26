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Dışişlerinden Yunanistan'a deniz yetki alanı tepkisi

Demirören Haber Ajansı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama hakkında, "Yunanistan'ın bir takım ada devletiymiş gibi gündeme getirdiği deniz yetki alanı iddiaları, uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin açıklaması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasını talihsiz ve yanıltıcı olarak tanımlayan Aksoy, "Doğu Akdeniz meselesinin özünde Yunan/Rum ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı talepleri ve Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin ve haklarının hem Yunanistan, hem de AB tarafından yok sayılması yatmaktadır. Bu kapsamdaki iddiaları AB aracılığıyla ve bu kurum içinde yayınlanan haritalarla meşrulaştırma gayretlerinin hiçbir hukuki değeri yoktur" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası hukuka aykırıdır"

Yunanistan'ın deniz yetki alanı iddialarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu aktaran Aksoy, açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında temel kural olan hakça ve adaletli sınırlandırma ilkesini göz ardı eden Yunanistan'ın bir takımada devletiymiş gibi gündeme getirdiği deniz yetki alanı iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Bunun en çarpıcı örneği, evvelki açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere Meis Adası'dır. Türkiye, Doğu Akdeniz'de bir yanda diplomasi ve iş birliği kanallarını açık tutarken diğer yandan da hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir."

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