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Kritik zirvede Erdoğan'dan dünyaya mücadele çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla katıldığı G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, dünyaya bir an önce harekete geçilmesi çağrısını yaparken ''Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur." ifadelerini kullandı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde bir de konuşma yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyleydi;

'Bir an önce harekete geçmeliyiz'

Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz. Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur.İnsanlığın tamamı rahat nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet ediyorum"

'Birikimler paylaşılmalı'

Alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olması önemlidir. Salgının kontrolü ile hastalığın teşhisi ve tedavisi konusundaki birikimlerin de paylaşılması gerekiyor. Koronavirüs salgını G20'nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu süreçte yönlendirici olmak, sorumluluk almak ve küresel ölçekte iş birliğini göstermek zorundayız.

Bu süreçte savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardım finansman kaynaklarını seferber etmeliyiz

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