İtalya'da kabus sürüyor: 662 kişi daha öldü!

İtalya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor. İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 662 artarak 8 bin 165'e yükseldi.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan İtalya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. İtalya'da, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 662 artarak 8 bin 165'e yükseldi.

Dünya genelinde vaka sayısı 500 bini aştı

Öte yandan, koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldmeter" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 500 bini aştı. Salgını nedeniyle dünya genelinde 22 bin 334 kişi hayatını kaybetti.