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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1696’ya yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 365 artarak 1696’ya yükseldi. Ülkede, 'bir günde kaydedilen en yüksek ölüm' sayısına ulaşıldı. Ölenlerin arasında 6 yaşındaki bir çocuk da var.

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Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 3 bin 922 artışla 29 bin 155'e yükseldiğini söyledi.

Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 3 bin 375'e çıktığını aktaran Salomon, tedavi olduktan sonra hastalığı atlatan kişi sayısının da 4 bin 948'e yükseldiğini ifade etti.

16 yaşında bir çocuk virüsten öldü

Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 365 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 1696'ya yükseldiğini bildirdi.

Virüsten ölenlerin arasında Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde yaşayan 16 yaşındaki bir çocuğun olduğunu aktaran Salomon, virüsün yeni belirtileri olarak değerlendirilen koku ve tat kaybının Çin'deki hastalarda görülmediğini kaydetti.

Ülkede, 'bir günde kaydedilen en yüksek ölüm' sayısına ulaşıldı.

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