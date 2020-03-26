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Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının insan hayatını ve ekonomik istikrarı olumsuz etkilediği bir dönemden geçildiğini söyleyerek tüm dünyanın küresel sağlık kriziyle birlikte mücadele etmesi çağrısı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının sağlık krizine dönüştüğünü söyleyerek tüm ülkelerin bu krize karşı ortak mücadele etmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, twitter adresinden koronavirüs salgınına karşı tüm dünyayı ortak mücadeleye çağırdı. Yayınladığı videolu mesajda Erdoğan, sağlık kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek salgınla mücadelede yoğun çaba sarf eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Süreci yakından takip ettik"

Koronavirüs vakalarının başladığı ilk günden bugüne süreci Türkiye olarak yakından takip ettiklerini ifade eden Erdoğan, salgına karşı gerekli tedbirleri süratle takip ettiklerini kaydetti. Sağlık Bakanlığı'nın virüsle mücadele için Bilim Kurulu oluşturduğunu ve buradan kalınan kararların uygulamaya konulduğunu belirten Erdoğan, ekonomi yönetiminin de bu süreçte esnaftan ihracatçıya kadar her kesime yönelik ciddi desteklerin açıklandığını ifade etti.

Tanı kiti ve ilaç geliştirme çalışmaları 

Türkiye'nin kendi tanı kiti üretimi ile ilaç geliştirme faaliyetlerinin de sürdüğünü açıklayan Erdoğan şöyle konuştu:

"Dost ve kardeş ülkeleri bu sıkıntılı günlerinde yalnız bırakmamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu salgının hepimize şu gerçeği  tekrar hatırlattığına inanıyorum. Dillerimiz, dinlerimiz, ülkelerimiz farklı olsa da hepimizin kaderi ortaktır. Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur. Serbest, açık ve kurallara dayalı bir uluslararası ticaret sistemi, salgınla ilgili aldığımız önlemlerin etkilerini azaltmada büyük rol oynayacaktır. Bu çerçevede alacağımız tüm tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu ve uluslararası işbirliğini teşviki etmesi önemlidir. Aynı şekilde salgının kontrolü ile hastalığın teşhisi ve tedavisi konusunda birikimlerinde paylaşılması gerekiyor."

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