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Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk paylaşım

Demirören Haber Ajansı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altında bulunan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtti.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve eşiyle birlikte İstanbul’daki bir hastanede tedavi gören Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Durumunun her gün daha iyiye gittiğini ifade eden Albayrak, “Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin” ifadelerini kullandı.

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