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Almanya Başbakanı Merkel: Kovid-19, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü

Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkeleri 2008'deki banka ve finans krizinden daha zor duruma soktuğunu söyledi.

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Koronavirüsten korunmak amacıyla evinde karantinada bulunan Başbakan Merkel, katıldığı görüntülü AB Zirvesi sonrası telekonferansla bir basın toplantısı düzenledi.

Merkel burada yaptığı açıklamada, ''Koronavirüs salgının etkileri 208 yılındaki banka ve  finans krizden daha kötü'' dedi.

Merkel ayrıca koronavirüse karşı mücadeleyi AB olarak birlikte ele almaya kararlı olduklarını belirtti.

Koronavirüs nedeniyle ülkede alınan önlemleri hafifletmek için henüz bir neden görmediğini vurgulayan  Merkel, vatandaşlarından sabırlı olmalarını istedi.

Merkel evde karantinada nasıl zaman geçirdiğinin sorulması üzerine, ''Çok sayıda görüntülü ve telefon görüşmesi yapıyorum. Bakanlar Kurulu toplantısına şahsen katılmayı ve yüz yüze görüşmeleri özledim'' ifadelerini kullandı.

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