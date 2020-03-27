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YEREL
Eklenme Tarihi:
27.03.2020 08:42
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Elazığ Sivrice'de korkutan deprem!
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Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre Elazığ’da saat 03.20 de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem yerin 3.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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GÜNÜN ÖZETİ
elazığ
deprem
sivrice
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