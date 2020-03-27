HABER /  YEREL
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Elazığ Sivrice'de korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre Elazığ’da saat 03.20 de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem yerin 3.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü futbolcular Twitter'dan futbolseverlerle bir araya gelecek! FIFA duyurdu
DSÖ'den ev karantinası uyarısı: Rutininizi koruyun, ne kadar süreceğini bilmiyoruz
Ahmet Hakan: Keşke Erdoğan daha çok 'ulusa sesleniş' konuşması yapsa
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den çarpıcı 'Evde kal' çağrısı
Fransa Klorokin'in koronavirüse karşı kullanımına izin verdi
ABD, koronavirüste salgının yeni merkez üssü oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya Başbakanı Merkel: Kovid-19, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü
Corona virüste en kritik 2 hafta! Uzmandan korkutan uyarı
Standard & Poor's'dan euro bölgesi ve İngiltere için resesyon uyarısı
CHP eski İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt koronavirüse yakalandı
Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele çağrısı
YÖK Başkanı Yekta Saraç kimdir aslen nereli yaşı kaç?
Yorumlar