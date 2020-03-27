Corona virüste en kritik 2 hafta! Uzmandan korkutan uyarı

Türkiye'de Koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 75'e, vaka sayısı 3 bin 629'a ulaşırken, uzmanlar gelecek 2 haftalık sürecin kritik olduğuna dikkat çekiyor.

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Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 75'e, toplam vaka sayısı 3 bin 629'a yükseldi. Salgının etkileşim hızına dikkat çeken uzmanlar, gelecek 2 haftanın kritik olduğunu vurgularken, riski en aza indirmek için önerilerde de bulunuyor.

"İki hafta çok önemli"

Sabah'a açıklamalarda bulunan enfeksiyon uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı'nın dikkat çektiği noktalar: "Yeni tip corona virüs salgının ülkemizdeki genel seyri Avrupa ülkelerini göz önüne aldığımızda önümüzdeki 2 hafta zirve noktasına doğru tırmanacak. Salgının bulaşıcılığında en tepe noktasını Nisan ortasında görebiliriz. Vaka sayılarımız bu süreçte biraz katlanarak artabilir. Özellikle büyükşehirlerimizde daha fazla artış olabilir. Bu 2 hafta o yüzden çok önemli.

- Mümkün olduğunca evimizden çıkmayalım.

- 2 ya da 3 ay sonra ise vakaların miktarının azalacağını düşünüyoruz.

- Tedbirlerimizi uygularsak 2-3 ay içerisinde vakaların azaldığını görürüz.

- Önlemlerin uygulanmaması durumunda ise önümüzde İtalya örneğini görüyoruz.

- Devletimizin aldığı tedbirlerin sıkı olması umut verici.

Vatandaşlarımızın bunları uygulaması bu süreci en az hasarla atlatılması bakımından önemli olacaktır.

Sosyal görüşmelerimizi erteleyelim

-Eve girer girmez dezenfektan işlemlerimizi uygulayalım.

-Ellerimizi yıkayalım, dışarıda giydiğimiz kıyafetlerimizi de çıkaralım.

-Duş alalım ve saçlarımızı da yıkayalım. Evimizde sosyal mesafeyi koruyalım.

-Eğer belirtilerimiz yoksa hastanelerdeki Kovid-19 polikliniklerini bu süreçte meşgul etmeyelim ve yoğun olarak kullanmayalım.

-Bütün sosyal görüşmelerimizi 2-3 ay kadar erteleyelim."