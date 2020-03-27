HABER /  DÜNYA
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

S&P'den İngiltere'ye korkutan uyarı! Ekonomi çökebilir

Standard & Poor's (SP), iş yerlerinin 4 ay boyunca kapalı kalma ihtimalinin, euro bölgesi ekonomisinde yüzde 10'lara varan bir düşüşe neden olabileceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

Abone ol

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), euro bölgesi ve İngiltere ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının etkisiyle bu yıl yüzde 2 daralacağını, 2021'de ise en az yüzde 3'lük bir toparlanma göstereceğini öngördü.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının ekonomik maliyetinin Avrupa için hızla arttığı kaydedildi.

Euro bölgesi ve İngiltere'nin resesyonla karşı karşıya olduğunun belirtildiği açıklamada, "Kasım 2019'da yaptığımız tahminlere kıyasla, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH), koronavirüs salgınının ekonomik etkileri nedeniyle bu yıl yaklaşık yüzde 2 düşmesini bekliyoruz. Bu, 2020'de 420 milyar euroluk bir kaybın olacağını gösteriyor. 2021'de en az yüzde 3'lük bir toparlanma bekliyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, merkez bankaları ve hükümetlerin çalışanlarla şirketlere yardımcı olmak için benzeri görülmemiş mali politika paketlerini hayata geçirdiği hatırlatılarak, hızla alınan cesur politika tedbirlerinin ekonomideki kalıcı kayıpların önlenmesi için önemli olduğu vurgulandı.

Risklerin hala aşağı yönlü olduğunun aktarıldığı açıklamada, salgının öngörülenden daha uzun sürebileceği ve daha çok yayılabileceği ifade edildi.

Açıklamada, iş yerlerinin 4 aylık bir süre boyunca kapalı kalma ihtimalinin euro bölgesi ekonomisinde yüzde 10'lara kadar bir düşüşe neden olabileceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü futbolcular Twitter'dan futbolseverlerle bir araya gelecek! FIFA duyurdu
DSÖ'den ev karantinası uyarısı: Rutininizi koruyun, ne kadar süreceğini bilmiyoruz
Ahmet Hakan: Keşke Erdoğan daha çok 'ulusa sesleniş' konuşması yapsa
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den çarpıcı 'Evde kal' çağrısı
Fransa Klorokin'in koronavirüse karşı kullanımına izin verdi
ABD, koronavirüste salgının yeni merkez üssü oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ Sivrice'de korkutan deprem!
Ryan Babel’den Abdurrahim Albayrak paylaşımı
Almanya Başbakanı Merkel: Kovid-19, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü
Corona virüste en kritik 2 hafta! Uzmandan korkutan uyarı
Standard & Poor's'dan euro bölgesi ve İngiltere için resesyon uyarısı
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2020 ne zaman?
Yorumlar 1 yorum