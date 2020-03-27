Dünya koronavirüsle uğraşırken Rusya'dan bomba hamle

Dünya koronavirüs salgını ile boğuşurken Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. S-500 füze savunma sisteminin farklı bileşenlerinin testlerinin tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

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S-500 Prometheus (OKR Triumfator-M) yeni nesil karadan havaya uçaksavar füze sistemi olarak öne çıkıyor. Özellikleri bakımından S-500, mevcut S-400 ve ABD’li rakibi Patriot Advanced Capability-3’ten daha üstün.2007-2009 yıllarında Rus Hava Kuvvetleri Hava Savunma Füze Birlikleri Komutanlığı yapan Sergey Hatılev, S-500 bileşenlerinin test sürecini yorumladı:

"Şu anda fırlatma ekipmanı sistemi, füzeler ve kontrol sistemleri üzerinde çalışıyor.Bu kompleksin uygulanmasıyla büyük yerleşimler ve idari merkezlerin füze savunması sağlanacak ve bu, tüm ülkenin askeri-uzay savunmasının temelini oluşturulacak."Önde gelen uzmanların hepsinin bu kompleksin avantajları konusunda hemfikir olduğunu belirten Hatılev, sözlerini şöyle sürdürdü:

S-500 sisteminin benzersiz olduğu söyleniyor

"Diğer sistemler hakkında da analogları olmadığı söyleniyor ve genellikle slogandan öte bir anlam ifade etmiyor, ancak batılı olanlar da dahil olmak üzere tüm önde gelen uzmanlar S-500 sisteminin benzersiz olduğu gerçeğini teslim ediyorlar ve zaten böyle bir değerlendirme de yaptılar."Hatılev, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sistem hem aerodinamik hedefler hem de balistik hedefler, seyir füzelerine karşı etkilidir. S-500, balistik füzenin uçuş yolunun yukarı ve orta kısmındaki hedefleri yok edebiliyor. Ayrıca, 200 kilometre yükseklikte etkili olabilen S-500, 600 kilometre menzile sahiptir. Sistem anti-uydu sistemlerini veya doğrudan düşük yörüngede bulunan uyduları yok edebiliyor. Bu sistemin farklı bir diğer özelliği de yüksek parazit seviyesini azaltma yeteneğidir."