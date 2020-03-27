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Merih Demiral'dan 2 bin aileye yardım eli

Juventus'ta forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımında bulunacak.

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Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını sebebiyle Türkiye'de 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Juventus'ta forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral, evlerinden çıkmak zorunda olan insanların durumuna kayıtsız kalmadı.

''2 bin aileye erzak yardımı yapacağım''
Milli futbolcu, Kızılay aracılığı ile 2 bin aileye erzak yardımında bulunacağını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Merih Demiral, "Covid-19’a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay’ın belirleyeceği 2 bin aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını da yapacağımı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

"Sayın Bakanım Mevlüt Çavuşoğlu teşekkür ediyorum''
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Merih Demiral'ın, salgın nedeniyle evde eğitim gören öğrenciler için yaptığı kitap bağışı davetini karşılıksız bırakmadı. Merih Demiral, kendisini bağış yapmaya davet eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, sosyal medya hesabı Twitter'den "Sayın Bakanım Mevlüt Çavuşoğlu, anlamlı davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de eğitimine evinde devam edip fotoğraf gönderen 100 kardeşime kitap seti gönderiyorum." cevabını verdi.

"Sevgili Merih, katkın ve davetin için teşekkür ederim''
Merih, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ı da bu sosyal projeye davet etti. Bakan Kasapoğlu, Merih'in mesajına cevap olarak, "Sevgili Merih, katkın ve davetin için teşekkür ederim. Ben de bu tweetin altına evde spor yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşan 250 kişiye Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yayınlarından göndereceğim." ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, mesajının sonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı kitap bağışına davet etti. 

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