Mike Tyson'dan itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla yatıyordum
Ünlü boksör Mike Tyson, gençlik dönemindeki hatalarını anlatırken "Herkesle yatıyordum, annemin arkadaşlarının kızlarıyla, onların kız kardeşleriyle hepsiyle birlikte oluyordum. Kızlar için çok araba harcadım." itirafında bulundu.
Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü ağır siklet boksörlerinden olan Mike Tyson, Youtube üzerinden verdiği röportajda birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gençlik dönemindeki hatalarını anlatan ve şu anda geçmişiyle zaman zaman hesaplaştığını aktaran Mike Tyson'ın röportajından satırbaşları şöyle:
''Herkesle yatıyordum'': Gençlik dönemimde kazandığım parayla tıpkı bir hayvan gibi davranıyordum. İnsanlara paralarımı dağıtıyordum. Onlarla zaman geçiriyordum. Herkesle yatıyordum, annemin arkadaşlarının kızlarıyla, onların kız kardeşleriyle hepsiyle birlikte oluyordum.
''Ölmekten artık korkmuyorum'': Kızlar için çok araba harcadım. Ölmekten artık korkmuyorum. Var oluşumu önemsemiyorum, düşünmek istemiyorum. Çünkü düşündükçe ölümü daha çok istiyorum.
''Kendimizi çok ciddiye aldık'': Gençliğimdeki Tyson bence hastaydı, iyi durumda değildi. İşin kötüsü o dönem hastalıklı olduğumu fark edemiyordum. Kendimizi çok ciddiye aldık. Ciddiye bu kadar almamalıyız kendimizi.