ABD'de virüsü yaymak terör suçu sayılıyor

Koronavirüs dünyayı etkisi altına alırken, virüsü başkalarına kasıtlı bir şekilde yaymaya çalışanlarında görüntüleri günbegün ortaya çıkıyor. ABD'de kasıtlı olarak koronavirüsü yayanlar terör suçundan yargılanacak.

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Virüsü kasıtlı şekilde insanlara bulaştırmak tüm ülkelerde suç sayılırken, ABD bu eylemi terör suçu olarak sayacağını açıkladı.Amerikan Adalet Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklama ile koronavirüsü kasıtlı olarak yayan insanların terörizm ile suçlanabileceğini doğruladı.

Başkasının yüzüne öksüren terör tehdidi oluşturmaktan ceza aldı

Hafta başında New Jersey’de bir market çalışanının yüzüne kasten öksüren ve koronavirüs taşıdığını iddia eden bir kişinin ‘terör tehdidi' oluşturmaktan ceza aldığı öğrenildi.Diğer taraftan, Missouri eyaletinde bir gencin de benzer bir hareketi yüzünden hafta başında terör suçu işlemekten suçlu bulunduğu bilgisi yerel gazete haberlerinde yer bulmuştu.

Adalet Bakanlığı'na göre virüs biyolojik ajan

Amerikan Adalet Bakanlığı'na göre, virüs bir ‘biyolojik ajan’ kriteri ile örtüşüyor ve onu yaymak veya koronavirüs Amerikalılara karşı bir silah olarak kullanmak’ terör tehdidi olarak kabul ediliyor.