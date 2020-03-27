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İzmir'de tartıştığı en yakınını acımadan öldürdü

İZMİR'de bilinmeyen nedenle tartıştığı ağabeyini mermilerin hedefi yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ağabey yaşam mücadelesini kaybetti.

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde Hakan T., tartıştığı ağabeyine acımadan kurşun yağdırdı, ölümüne sebep oldu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Çiçek Mahallesi 1610 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Erkan T. ile kardeşi Hakan T.  arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, Hakan T. tabanca ile ağabeyini göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Erkan T. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Erkan T., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Erkan T.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan Hakan T. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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