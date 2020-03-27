Fatih Terim'e Koronavirüsü bulaştıran kim? Doktorundan olay sözler

Koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'in doktoru Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, ''Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişilerde de tespit edildi.'' şeklinde konuştu.

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladıktan sonra durumunun iyi olduğunu sevenlerinin kendisini merak etmemesi gerektiğini belirtmişti.

Fatih Terim’le ilgilenen doktorlardan biri olan Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, tecrübeli teknik adamın son durumuyla ilgili bazı bilgiler paylaştı.

''Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var''

Bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanan Kocatürk, “Virüsün Fatih Terim’e nasıl bulaştığıyla ilgili bulgular var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru... Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişilerde de tespit edildi. Fatih Terim’in şu an durumu iyi. İnşallah böyle devam eder” ifadelerini kullandı.





''Ağır seyredecek diye bir şart yok''

Fanatik'te yer alan habere göre; Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Alpay Azap ise Terim’in yaşı dolayısıyla ciddi bir sorun yaşayıp yaşamayacağı hakkındaki soruya, “60 yaşın üzerindeki insanlarda bu virüs mutlaka ağır seyredecek diye bir şart yok. Bunu hafif geçirenler de olacak” cevabını verdi.





Doktor kimden bahsetti

Prof. Dr. Celalettin Kocatürk’ün, “Sporcamiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var” diyerek kimi kast ettiği ise merak konusu oldu.

Mustafa Cengiz ne demişti?

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisi sonrası 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim’in bir araya gelerek toplantı yaptığını önceki gün açıklamıştı.