Merve Taşkın kimdir kaç yaşında Merve taşkın videoları

Çektiği cesur paylaşımlar ile adını sık sık duyuran ama kimsenin aslında ne iş yaptığını bilmediği Merve Taşkın, çektiği son koronavirüs videosu ile tepki çekti. Ellerimizi yıkayalım notuyla paylaştığı videoya yüzlerce yorum geldi.

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Çektiği videolar ve cesur pozları ile sık sık sosyal medyayı meşgul eden Merve Taşkın yine yaptı yapacağını ve çektiği koronavirüs videosu ile tepkilerin hedefi oldu.

İnstagram hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Merve Taşkın amacını aşan son videosu ile yine adından söz ettirmeyi başardı twitter'da TT oldu.

Taşkın, daha önce Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu söyleyen ve sonrasında da futbolcu Emre Mor’un attığı mesajları ifşa ederek gündeme oturmuştu.

Karantina günlerinde evden çıkmayan Taşkın yaptığı maksadını aşan paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Ellerini yıkarken yaptığı hareketle sosyal medyada konuşulan Taşkın’a çok sayıda yorum yapıldı, böylesine hayati bir konuyu sulandırdığı ve reklam malzemesi yaptığı için eleştirildi.

Beşiktaş’ın Porto’yu mağlup etmesi durumunda göğsüne Beşiktaş yazıp paylaşma sözü veren Taşkın bu sözünü yerine getirmişti.

İşte Merve Taşkın'ın koronavirüs bahanesiyle şov yaptığı videodan birkaç kare...

1998 yılında İstanbul'da doğan Merve Taşkın, Twitter'da birçok kez TT olmuştu.