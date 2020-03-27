Avrupa koronavirüse karşı kesenin ağzını açtı 37 milyar euroluk fon onaylandı

Avrupa Komisyonu'nun tüm dünyayı sararak küresel çapta sağlık krizi meydana getiren koronavirüs salgını nedeniyle hazırladığı acil tedbirlerin, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen oturumda onaylandığı bildirildi. Bu kapsamda 37 milyar euroluk fon onaylandı.

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Avrupa Parlamentosu (AP) , Avrupa Komisyonu'nun 30 bine yaklaşan ölü ve 500 binin üzerine çıkan vaka sayısına ulaşan koronavirüs salgını nedeniyle hazırladığı acil tedbirleri görüşmek için Brüksel'de olağanüstü genel kurul oturumu gerçekleştirdi.

Tedbirler kabul edildi

Oturumda, toplam 37 milyar euroluk fon içeren Koronavirüs Müdahale Yatırım Girişimi 683 oyla, 800 milyon euroluk AB Dayanışma Fonu 671 oyla ve AB uçuş izinleri kurallarının askıya alınması 686 oyla kabul edildi.

AB konseyi tarafından onaylanması gerekiyor

Söz konusu düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi tarafından onaylanması ve AB resmi gazetesinde yayınlanması gerekiyor.