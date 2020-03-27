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Araç sahipleri dikkat! Benzine gece yarısı zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki sert düşüş nedeniyle son dönemde art arda gelen indirimlerin ardından benzinde 13 kuruş zam bekleniyor.

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Akaryakıt fiyatlarına art arda yapılan indirimler sonrası ikinci zam haberi geldi.

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki değişim nedeniyle son dönemde yaşanan indirimlerin ardından 7 kuruş zamdan sonra bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 13 kuruş daha artış bekleniyor.

Motorinde ise herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığı öğrenildi.  

İkinci zam haberi

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatında yaşanan sert düşüş sonrası Türkiye 'de de art arda benzine büyük indirimle gelmişti. Yapılan indirimler sonrası zam haberi geçtiğimiz gün gelmiş ve benzine 7 kuruşluk bir zam yapılmıştı. 

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