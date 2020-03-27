Araç sahipleri dikkat! Benzine gece yarısı zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki sert düşüş nedeniyle son dönemde art arda gelen indirimlerin ardından benzinde 13 kuruş zam bekleniyor.

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Akaryakıt fiyatlarına art arda yapılan indirimler sonrası ikinci zam haberi geldi.

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki değişim nedeniyle son dönemde yaşanan indirimlerin ardından 7 kuruş zamdan sonra bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 13 kuruş daha artış bekleniyor.

Motorinde ise herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığı öğrenildi.