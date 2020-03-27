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Fatih Terim'in gözdesi Bruma Galatasaray'a geri dönüyor!

Fatih Terim'in gözdesi olan ve tecrübeli teknik adamın corona virüsüne yakalandığını açıklamasının ardından ilk mesaj atanlardan biri olan Bruma, yuvasına dönüyor.

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Galatasaray'ın corona virüsü salgınının kulübü tehdit ettiği bu ortamda birinci önceliği futbol değil, transfer hiç değil... Ancak buna rağmen kulübün profesyonelleri işlerini evlerinden de olsa yapmaya devam ediyor.

PSV elden çıkaracak
Sarı-kırmızılıların, Lepizig'e 15 milyon euro'ya sattığı ve oradan da PSV'ye transfer olan Armindo Bruma'nın durumu, teknik direktör Fatih Terim'in bilgisi dahilinde kulüp profesyonelleri arasında masaya yatırıldı. PSV'nin büyük hayal kırıklığı olarak gördüğü Bruma'yı elden çıkarmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.

Onyekuru'nun yeniden kiralanması zor
Fotomaç'ta yer alan habere göre Cimbom, öncelikle Henry Onyekuru'yu yeniden kiralamak isterken bu durum şu aşamada zor görünüyor. Zira Monaco, Nijeryalı futbolcuyu bonservisiyle satmayı düşünüyor ve bu nedenle kiralama formülüne sıcak bakmıyor.



Bruma yeniden gündeme girdi
Bu nedenle 18 yaşındayken Galatasaray'a katılan ve gelişimi yakından takip edilen Bruma yeniden gündeme girdi. Sarı- kırmızılı profesyonellerin, oyuncu ve menajeri nezdinde girişimlere başladığı, Onyekuru'nun durumunun netleşmesinin ardından görüşmelerin resmiyete döküleceği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde corona virüsü testinin pozitif olduğunu ve hastanede tedavi gördüğünü açıklayan Fatih Terim'le çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan yıldız isim, "Hocam,imparator, Türkiye'deki babam...Kalbim ve dualarım sizinle, sizi çok seviyorum" notunu düşmüştü.

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