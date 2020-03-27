İstanbul'da Corona virüs en çok onları vurdu yardım bekliyorlar

Koronavirüsün dünyaya yayılmasıyla hijyen konusunda en çok zorlanan kişiler neredeyse sokakta kalan kimseler oldu. Sokakta kalan vatandaşlardan Alaattin Arslan, uzatılan mikrofona hijyen konusunda alabildiği önlemleri anlattı.

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Corona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti fakat ileri yaştaki evsizler, hala sokakta kalıyorlar.

"Tedbir alacak pozisyonumuz yok, neden yok.."

Sokaklarda aralıklı olarak 35 yıldır yaşadığını belirten Alaattin Arslan, "Şu an tedbir denilen bir şey yok. İkimiz karşı karşıya konuşuyoruz, arkadaşta maske var ama bizde yok. Şimdi 1 metre mesafesi koydular. Ağzımızdan çıkan ufak tükürükler, hastalık varsa zaten birbirimize bulaşacak. Şu an bizim tedbir alacak pozisyonumuz yok. Neden yok? Biz sokakta yaşıyoruz" dedi.

"Camilerde elimizi yüzümüzü yıkıyoruz"

Arslan, "Burada, sokakta yatan arkadaşlarımızla mesafeli durmaya çalışıyoruz. Camilerden, açık olan esnaf arkadaşlardan dezenfekte ilaçlar almaya çalışıyoruz, ki esnafın da hemen hemen yüzde 60'ı kapalı. Elimizi, yüzümüzü temiz tutmaya çalışıyoruz. Camilerde sabunlarla ellerimizi, yüzümüzü yıkıyoruz. Bunun dışında sokakta yaşıyoruz. Hijyen olarak bir avantajımız var, temiz hava. Virüs çıktıktan sonra yetkili kişilerden gelen kimse yok. Duyarlı vatandaşlarımız ve ilk defa televizyon kanalı olarak siz geliyorsunuz" diye konuştu.

"Kedi, köpek pisliğinin üzerinde yatıyoruz"

Arslan sözlerine şöyle devam etti, "Burada yapmamız gereken şu, bizim sokakta yatan vatandaşlarımız elbette ki bir şeylerini kaybettiler. Hiç kimse keyfi olarak kalkıp da burada kalmaz. Yattığımız yerler ne kadar temiz olursa olsun, kedi ve köpek pisliğinin üstünde yatıyoruz. Vakıflara ait kullanılabilir, atıl durumda olan binalar, çok cüzi masraflarla restore edilip biz sokakta yatanlar için kriz dönemlerinde yahut sürekli bir yer temin edilebilir. Belki bu şekilde atlatabiliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Özellikle sokakta kalanlar için.."

İsmini vermek istemeyen bir başka evsiz vatandaş ise "Mümkün olduğu kadar ellerimi temiz tutmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar temizlik kurallarına dikkat etmeye çalışıyorum. Yeteri kadar bu işin önleminin alınmadığını düşünüyorum. Önlem alındı deniyor ama benim gibi çok sayıda sokakta kalan insanlar var. Daha zor durumda olan yaşlılar var. Belediyenin yeri var, orası da dolu diyorlar. Hasta olduğumuzda, çok mecbur kalırsak acilden giriyorum. Oradan alıyorlar. Özellikle sokakta kalanlar için yeterince önlem alındığını düşünmüyorum. Herkes birbirinden kaçıyor" diye konuştu.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'den edinilen bilgiye göre gelen ihbarlar doğrultusunda evsizler küçük otellere alınıyor.