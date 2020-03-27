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General Motors çalışanların maaşında kesinti yapacak 6500 kişiyi de izne çıkaracak

ABD'li teknoloji devi General Motors, koronavirüs salgını etkisiyle 69 bin çalışanının maaşlarında yüzde 20 kesintiye gitme kararı aldı.

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General Motors, koronavirüs salgınının yol açtığı kriz karşısında 69 bin çalışanının maaşlarında geçici olarak yüzde 20 kesintiye gitme kararı aldı.

Ücretlerde indirimin Çarşamba günü başladığı belirtilen açıklamada, ücretlerde yaşanan bu kaybın 15 Mart 2021'e kadar faizi ile tazmin edileceği de ifade edildi.

6500 kişiyi de izne çıkaracak

GM ayrıca, evden çalışamayan 6500 personelini ücretli izne çıkaracak. Bu personeller maaşlarının yüzde 75'ini alacaklar ve sağlık güvencelerini koruyacaklar.

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