Sumak suyu koronaya iyi gelir mi? Hz. Muhammed'i rüyasında gören kadın

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kadın, rüyasında Hz. Muhammed'i gördüğünü ve kendisine koronavirüs konusunda 'sumak suyu için' dediğini öne sürdüğü video sosyal medyada trend oldu. Bilim kurulu üyeleri ise bu tür önerilere tepki gösterdi.

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Whatsapp platformlarında dolaşan video sosyal medyada viral oldu. Peygamberi rüyasında gördüğünü söyleyen kadının Hz. Muhammed'in koronavirüse karşı "sumak suyu için etkilidir" dediğini öne sürmesiyle ilgili tartışmalar büyüyor.

Peki sumak suyu koronaya etkili mi? Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bu sorunu bilim kurulu üyelerine sordu. Selvi aldığı yanıtı köşesine taşıdı.

Bilim kurulu üyeleri Güney Kore örneği ile tepki gösterdi

"Haberleri olmuş. Çok tepki gösterdiler. “En büyük korkumuz, Güney Kore’deki ‘31. hasta olayı’ gibi bir olayın olması. Bu tür dini duyguların istismarından dolayı bir virüs patlamasının yaşanması” dediler. Güney Kore’deki 31. hasta olayı ne?

Güney Kore’de 15 Şubat’ta yüksek ateşle hastaneye giden kadın, koronavirüs testi yapılması önerisini reddediyor. Onun yerine kilisede ayine katılıyor. Bir otelin yemek salonunda açık büfeye gidiyor. İyice kötüleşince 17 Şubat’ta başka bir hastaneye gidiyor ve test yapılıyor. Koronavirüse yakalandığı tespit ediliyor. 30 vakayı tespit edip karantinaya alan Güney Kore’de 31. hasta olarak kayıtlara geçiyor ama bir farkla: 30 hastaya kadar düzenli şekilde sayılan vakalar, 31. hastayla birlikte patlama yapıyor. Çünkü kadın ayine gittiği kilisede ve bulunduğu kalabalık ortamlarla yüzlerce insana bulaştırıyor.

Bilim Kurulu üyeleri, “Rüya ile anlatılan sumak suyu gibi önerilerin patlama etkisi yapmasından endişe ediyoruz” derken bunu kast ediyorlardı."

Kadının Hz. Muhammed'i rüyasında görmesiyle birlikte gündeme gelen sumak suyu merak konusu oldu. Sumak suyu tarifi ve fayaları herkes tarafından araştırılmaya başlandı.

Koronaya karşı etkili mi?

Sumak suyunun koronavirüse karşı birebir etkili olduğuna dair bilimsel bir veri yok. Ancak bağışıklığı güçlendirdiği biliniyor.

Sumak suyu tarifi

– Bir çay bardağı kaynamış su

– Bir tatlı kaşığı sumak

Yapılışı: Bir çay bardağı kaynamış suyun içerisine bir tatlı kaşığı sumağı ekleyin 5 dakika demlenmeye bırakın daha sonra süzerek içebilirsiniz. İsterseniz 1-2 damla kekik yağı damlatabilirsiniz.

Sumağın faydaları

– Hazımsızlığı ve iştahsızlığı gidermede,

– Kusma ve ishali kesmede,

– Boğaz ve diş eti hastalıkları gibi birçok rahatsızlığın tedavisinde çok etkili.

– Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücut direncini arttırarak bu hastalıklara karşı koruma sağlar,

– Ateş düşürücü özelliği vardır. Solunum sistemini düzeltir.

– Kan şekerini ve kolesterolü de düzenler.

– Adet düzensizliği olanlara ya da adet dönemini ağrılı geçirenlere fayda sağlar.