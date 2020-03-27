Çin heyetinden Bilim Kurulu'na 4 koronavirüs önerisi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Çin’de Koronavirüs'le mücadelede başarılı olan sağlık ekibinin Bilim Kurulu üyeleri ile yaptığı ortak toplantıda 4 öneride bulunduğunu yazdı.Abone ol
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Çinli yetkililer ve bilim insanları ile video konferans gerçekleştirdi.
3 saat süren toplantıda konuşulanları Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Çinli doktorlar koronavirüsle mücadelede ne önerdi?" başlıklı yazısında aktardı.
Koronavirüsle mücadelede 4 öneri
Çin heyetinin kendi deneyimlerini paylaştığını yazan Selvi, Çin heyetinin Koronavirüs'le mücadelede etkili olan önlemleri şöyle sıraladığını aktardı:
1- İzolasyon. Çin, koronavirüsü tespit ettikten sonra ilk olarak Vuhan kentini karantina altına almıştı. Koronavirüsün diğer virüslere göre daha hızlı yayılma özelliği olduğu için Çin heyeti, “izolasyon, izolasyon, izolasyon” demiş.
2- Koronavirüs tanısı konulan kişilerin karantinaya alınması.
3- Yurtdışından gelenlerin karantinaya alınması.
4- Virüse yakalanan sağlık çalışanlarının karantinaya alınması.
Sağlık çalışanlarının durumu
Çin heyetinin virüsle mücadelede sağlık çalışanlarının durumuna da değindiğini yazan Selvi, konuyla ilgili Çinlilerin önerilerini de paylaştı:
1- Sağlık çalışanlarının maske, önlük, dezenfektan ve diğer koruyucu ekipmanlarının eksiksiz sağlanması.
2- Sağlık ekibinin daha uzun süreli dinlenmesi.
3- Hasta yoğunluğuna göre başka şehirlerden ya da hastanelerden sağlık çalışanlarının getirilmesi.