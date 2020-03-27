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Çin heyetinden Bilim Kurulu'na 4 koronavirüs önerisi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Çin’de Koronavirüs'le mücadelede başarılı olan sağlık ekibinin Bilim Kurulu üyeleri ile yaptığı ortak toplantıda 4 öneride bulunduğunu yazdı.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Çinli yetkililer ve bilim insanları ile video konferans gerçekleştirdi.

3 saat süren toplantıda konuşulanları Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Çinli doktorlar koronavirüsle mücadelede ne önerdi?" başlıklı yazısında aktardı.

Koronavirüsle mücadelede 4 öneri

Çin heyetinin kendi deneyimlerini paylaştığını yazan Selvi, Çin heyetinin Koronavirüs'le mücadelede etkili olan önlemleri şöyle sıraladığını aktardı:

1- İzolasyon. Çin, koronavirüsü tespit ettikten sonra ilk olarak Vuhan kentini karantina altına almıştı. Koronavirüsün diğer virüslere göre daha hızlı yayılma özelliği olduğu için Çin heyeti, “izolasyon, izolasyon, izolasyon” demiş.

2- Koronavirüs tanısı konulan kişilerin karantinaya alınması.

3- Yurtdışından gelenlerin karantinaya alınması.

4- Virüse yakalanan sağlık çalışanlarının karantinaya alınması.

Sağlık çalışanlarının durumu

Çin heyetinin virüsle mücadelede sağlık çalışanlarının durumuna da değindiğini yazan Selvi, konuyla ilgili Çinlilerin önerilerini de paylaştı:

1- Sağlık çalışanlarının maske, önlük, dezenfektan ve diğer koruyucu ekipmanlarının eksiksiz sağlanması.

2- Sağlık ekibinin daha uzun süreli dinlenmesi.

3- Hasta yoğunluğuna göre başka şehirlerden ya da hastanelerden sağlık çalışanlarının getirilmesi.

 

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