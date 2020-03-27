Fenerbahçe'de gelecek sezonun önemi büyük

Süper Lig'in dört büyük takımından Fenerbahçe, kupa özlemi çekmeye devam ediyor. Dördüncü yıldızı takma hayalini bir türlü gerçekleştiremeyen camiada hedef, gelecek sezon. Eğer Fenerbahçe gelecek sezon da şampiyon olamazsa kulüp tarihinde ilk yaşanacak.

Abone ol

Fenerbahçe ligden kopunca bu sezonda şampiyonluk hedefleri suya düştü. Sarı-lacivertli takımda bu sezonla birlikte tarihinde ikinci kez kupaya altı yıl hasret kalmış olacak.

1959 yılından bu yana sarı-lacivertlilerin 19 şampiyonluğu bulunuyor. Bu süreç içinde sadece bir kez 6 yıl şampiyonluk hasreti çekildi. 1988-89 sezonunda şampiyon olduktan sonra 1995-96 yılına kadar şampiyon olamayan Fenerbahçe, bu sezon da benzer bir durumu yaşıyor.

Fenerbahçe en kötü sportif dönemi yaşayabilir

O süreçte Beşiktaş 4, Galatasaray ise 2 kez şampiyon olmuştu. Mevcut puan farkını kapatma şansı olmayan sarı-lacivertliler için bu nedenle gelecek sezonun önemi büyük. Eğer 2020-21 sezonunda bir kez daha şampiyonluk gelmezse tarihinde ilk kez yarıştan 7 yıl uzak kalınmış olunacak. Bu da kulüp tarihinin sportif açıdan en kötü dönemi anlamına geliyor.



