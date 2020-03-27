HABER /  FENERBAHÇE
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Fenerbahçe'de gelecek sezonun önemi büyük

Süper Lig'in dört büyük takımından Fenerbahçe, kupa özlemi çekmeye devam ediyor. Dördüncü yıldızı takma hayalini bir türlü gerçekleştiremeyen camiada hedef, gelecek sezon. Eğer Fenerbahçe gelecek sezon da şampiyon olamazsa kulüp tarihinde ilk yaşanacak.

Abone ol

Fenerbahçe ligden kopunca bu sezonda şampiyonluk hedefleri suya düştü. Sarı-lacivertli takımda bu sezonla birlikte tarihinde ikinci kez kupaya altı yıl hasret kalmış olacak.

1959 yılından bu yana sarı-lacivertlilerin 19 şampiyonluğu bulunuyor. Bu süreç içinde sadece bir kez 6 yıl şampiyonluk hasreti çekildi. 1988-89 sezonunda şampiyon olduktan sonra 1995-96 yılına kadar şampiyon olamayan Fenerbahçe, bu sezon da benzer bir durumu yaşıyor.  

Fenerbahçe en kötü sportif dönemi yaşayabilir

O süreçte Beşiktaş 4, Galatasaray ise 2 kez şampiyon olmuştu. Mevcut puan farkını kapatma şansı olmayan sarı-lacivertliler için bu nedenle gelecek sezonun önemi büyük.  Eğer 2020-21 sezonunda bir kez daha şampiyonluk gelmezse tarihinde ilk kez yarıştan 7 yıl uzak kalınmış olunacak. Bu da kulüp tarihinin sportif açıdan en kötü dönemi anlamına geliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD koronavirüsüni merkez üssü oldu! Çin'i bile solladılar
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan koronavirüs için hayati bilgi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü : Evde kal yoğun bakımda tavana bakma
Sumak suyu koronaya iyi gelir mi? Hz. Muhammed'i rüyasında gören kadın
Araç sahipleri dikkat! Benzine gece yarısı zam geliyor
Çanakkale'de babasını koronadan kaybetti! İşte öldüren korona günlüğü
ÖNCEKİ HABERLER
Zlatan Ibrahimovic Korona yüzünden futbolu bırakıyor
8. sınıf 1. dönem konuları LGS 2020 konuları neler MEB açıkladı
Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman yeniden dönmeli
İstanbul'da Corona virüs en çok onları vurdu yardım bekliyorlar
General Motors çalışanların maaşında kesinti yapacak 6500 kişiyi de izne çıkaracak
Fizik konuları 12. sınıf 1. dönem konuları neler müfredat tablosu
Yorumlar