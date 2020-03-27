Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman yeniden dönmeli

Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu değerlendiren Mehmet Demirkol, sarı-lacivertli kulübe ''Aykut Kocaman’ın sportif direktör, Erol Bulut’un teknik direktör, Tayfun Korkut’un altyapı direktörü olduğu bir ekip gibi.'' bir döneride bulundu.

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Ünlü spor yorumcusu ve Fanatik Gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, Fenerbahçe son dönemler yaşanan şeyleri köşesine taşıdı.

''Fenerbahçe açısından en büyük hata yine acele bir karar vermek, yine sosyal medya dolduruşuna gelmek olur. Bu sadece Ali Koç dönemininin değil uzun yılların sürekli tekrarlanan hatası oldu.'' diyen Demirkol, şu ifadeleri kullandı;

Hatırlayın! Misal Aykut Kocaman, 2009 Haziranı’nda Fenerbahçe’nin sportif direktörü olmuştu. Sonraki Mart’ta kesin bir şekilde Daum’un yerine geçmeyeceğini söyledi. Ama hiçbir şey belli bir planla ilerlemediği, sürekli panik kararlar alındığı için, medya ve tribün baskısıyla 3 ay sonra teknik direktör oldu.

'İstikrarsızlık değişmiyor'

Fenerbahçe 20 yıldır sürekli kendini tekzip eden kararlar veriyor. Bir Türk/bir yabancı, bir sistemci/bir yıldızcı, bir savunmacı/bir hücumcu... Sürekli bir döngüyle değişiklik yapılıyor. Sürekli bir sorun ön plana çıkıyor ve onudüzeltmek için bir isim bulunuyor. Bir sportif direktör geliyor sonra 3 sene direktör gelmiyor vs. Sürekli değişiklik var. Ama aslında hiçbir şey değişmiyor. 2000 yılında durum neyse bugün de aynı. O gün ‘Mustafa Denizli şampiyon yap bizi’ vardı, dün de Ersun Yanal’ın hücum futbolu. Sürekli bir değişim içinde değişmeyen tek şey istikrarsızlık.

'Belki de Kocaman dönmeli'

Bugün farklı olan FFP ve harcama limitleri. Artık sınırsız borçlanma ve harcama şartları yok. Üzerine salgının yaratacağı durum da var. Artık sürekli değişikliklerle, transfer furyasıyla işi götürmek mümkün değil. Bugün yapılması gereken tepeden tırnağa gerçek bir spor örgütlenmesini kurmak. Gerçek bir sportif direksiyon. Belki de Aykut Kocaman 11 yıl önce başlayıp yarım bıraktığı işe yeniden dönebilir. Ama bu kez gerçekten sportif direktör olmak için. Onun altında ve korumasında çalışacak, takımla birlikte büyüyecek genç ve hırslı bir teknik direktör. Ve gerçek bir altyapı yapılanması.

'Erol Bulut, kaosu kaldıramaz'

Açık konuşalım Erol Bulut gibi görece tecrübeli teknik direktörler dahi ne şu anki kaosu ne de Ali Koç’un tarzını kaldırabilir. Mutlak bir tampon bölge oluşturmak, mutlak bir sistem kurup gelecek star adayı teknik adam kim ise ona konfor sağlamak, plan sunmak, kadro kurmak lazım. Yani özetle Fenerbahçe bir teknik direktör değil, bir sistem bulmalı. Alman knowhow’ını kullanmak akıllıca olur ama yerliyi de bilmek gerekir.

'Şu yapılanma olabilir'

Tamamen örneklemeyle Aykut Kocaman’ın sportif direktör, Erol Bulut’un teknik direktör, Tayfun Korkut’un altyapı direktörü olduğu bir ekip gibi. Fenerbahçe bulmanın peşinde ama aslında kurmanın peşine düşmeli. (Hemen ‘Aykut Kocaman’ın futbolunu beğenmiyordun hani’ diyeceklere cevabım net: Evet çok sıkıcı buluyorum. Ancak ondan bekleneni yapacak çalışkanlıkta, özel bir futbol adamı olduğunu da biliyorum. İhtiyacı olan tek şey biraz pozitif düşünce, biraz neşe.)