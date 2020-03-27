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Zlatan Ibrahimovic Korona yüzünden futbolu bırakıyor

Serie A'da Milan forması giyen İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in corona virüs sebebiyle kariyerini noktalayabileceği iddia edildi.

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İtalyan gazetesi La Gazzetta Dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. 38 yaşındaki yıldız futbolcu, geleceği ile ilgili aralarında kariyerini noktalamanın da olduğu seçenekleri değerlendiriyor.

6 aylık sözleşme imzalamıştı
Devre arasında Milan ile 6 aylık sözleşme izalayan Ibra'nın kulübü ile bir yıl daha opsiyonu bulunuyor. Ibrahimovic, İtalya'da liglere corona virüsü nedeniyle ara verilmesinin ardından ülkesi İsveç'e dönmüştü.

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