Zlatan Ibrahimovic Korona yüzünden futbolu bırakıyor
Serie A'da Milan forması giyen İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in corona virüs sebebiyle kariyerini noktalayabileceği iddia edildi.Abone ol
İtalyan gazetesi La Gazzetta Dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. 38 yaşındaki yıldız futbolcu, geleceği ile ilgili aralarında kariyerini noktalamanın da olduğu seçenekleri değerlendiriyor.
6 aylık sözleşme imzalamıştı
Devre arasında Milan ile 6 aylık sözleşme izalayan Ibra'nın kulübü ile bir yıl daha opsiyonu bulunuyor. Ibrahimovic, İtalya'da liglere corona virüsü nedeniyle ara verilmesinin ardından ülkesi İsveç'e dönmüştü.
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