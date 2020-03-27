Ordu'ya dezenfeksiyon tüneli şoku! Ateş Kara çok zararlı diyor

ORDU'da belediye tarafından koronavirüsten korunmak için 'Aircor 52' adı verilen dezenfeksiyon tüneli oluşturuldu. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara bunun ölümcül olacağını açıkladı.

Abone ol

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs salgınına karşı yerli ve milli imkânlarla 'Aircor 52' adını verilen dezenfeksiyon tüneli tasarlandı. Kent meydanına konulan 5 metre uzunluğunda bir kabinden oluşan tünel, otomatik sensörler aracılığı ile devreye giriyor. İçerisine giren kişileri algılayan tünel, özel karışımlı 360 derecelik solüsyon buharı salıyor.

Buharla birlikte kişilerin kıyafetlerinin üzerindeki olası zararlı bakteriler temizleniyor. Sokağa çıkmak zorunda kalanlar, evlerine dönüşleri sırasında elbiseleri ile tünele girerek, dezenfekte oluyor. Belediye dezenfekte tünelinin marka tescili için başvuruda bulundu.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Ateş Kara dezenfeksiyon tünellerinin çok zararlı olduğunu açıkladı. Profesör şunları söyledi:

"Çok zararlı bir işlem. Ne veriyorsa versin zararlı bir işlem. İnsan sağlığını tehdit eden bir işlem. Su bile verilse orada, buharlaştırıyor ve dikkat ederseniz çok küçük partiküller halinde çeviriyor suyu ve bu kez sizden bir önce giren kişi diyelim ki hasta ve nefes aldı bir kere de öksürdü o küçük su buharlarının kendinize düştü düşünün. Bir önceki kişide oldu havada asılı kalmaz diyoruz doğru ama o küçük partiküllerin arasında virüs de kalabilir. Tüberküloz mesela çok daha kolay kalabilir. Bir sonraki de onu alabilir. Bazen kaş yapalım derken değil göz değil kulak bütün vücudu ortadan kaldırıyoruz.

Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler marka tescili yaptıracak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, koronavirüse karşı her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, şunları söyledi:



-"Belediyemiz Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma geliştirdi. Tamamen kendi imkanlarımız ile ortaya çıkardığımız dezenfekiyon tüneli, dışarı çıkma zorunluluğu bulunan vatandaşlarımızın kıyafetlerinin bakterilerden arındırılmasını sağlayacak. Tamamen sensörlü bir şekilde geliştirildi ve insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor. Marka tescilini almak için başvurumuzu da gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma yüce Türk milletimize ve Cumhurbaşkanımıza armağanımızdır. Bu çalışmayla bütün belediyelerimizin ve sağlık kurumlarımızın hizmetindeyiz. Göreve geldiğim günden bu yana düşünen, üreten ve yarışan Ordu modelini ortaya koymak istediğimi belirtmiştim. İşte Ordu’muz düşündü, üretti ve yarışıyor. Yaptığımız bu çalışmayla gurur duyuyorum. Yapmış olduğumuz bu sistem tüm Ordu’ya ve Türkiye’ye hayırlı olsun. Bizde mazeret, bahane ve şikâyet yok”.

Şehrin belirli noktalarına dezenfekte tünelinin yerleştirileceğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp de, “İlimizdeki tüm kurum ve kuruluşları dezenfekte ediyoruz. Bu çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek dezenfekte tünelini oluşturduk. Türkiye’de ilk defa böyle bir uygulamayı hayata geçirdik. Tamamen Ordu Büyükşehir Belediyemize ait bir uygulamadır. Bu çalışmayla vatandaşlarımızın kıyafetleri dezenfekte olacak. İlimizin belirli noktalarına bu tünellerden kuracağız. Her vatandaşımızın buradan yararlanmasını diliyoruz” diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu ise, "Bu solüsyon insan sağlığını etkileyecek herhangi bir madde içermemektedir. Buradaki amaç hijyen ve dezenfeksiyonu sağlayabilmek yani kontamine bir alan oluşturmak. Sistemimiz 8 adet nozul ve özel hazırlanmış bir çözeltiyle çalışmaktadır. Tamamıyla sensörlü bir uygulama olup insanların kıyafetleri 360 derece dezenfekte edilmektedir” diye konuştu.

Öte yandan dezenfekte tünelini kullanan vatandaşlar memnuniyetleri dile getirerek Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.