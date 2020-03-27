HABER /  SPOR
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili yeni gelişme

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) korona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili yeni takvimi 3 hafta içinde belirleyeceği açıklandı.

Abone ol

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve uluslararası spor organizasyonlarının temsilcileri, korona virüs pandemisi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili dün bir telekonferans gerçekleştirdi.

Toplantıda IOC'nin, etkinliği erteleme kararının neden alındığı hakkında muhataplara bilgi verdiği, oyunların gerçekleştirileceği yeni tarihler üzerine de görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Bazı katılımcıların Japonya'da son yıllarda görülen öldürücü yaz sıcaklarına dikkat çekerek olimpiyatların ilkbaharda yapılması yönünde görüş bildirdiği ifade edilirken, bazılarının ise ülkedeki tayfun mevsimi nedeniyle etkinlikleri yaz başında düzenlemenin iyi bir seçim olacağını dile getirdiği kaydedildi.

IOC Başkanı Thomas Bach'ın olimpiyatlarla ilgili yeni takvimi 3 hafta içinde belirlemeyi hedeflediği, erteleme kararından kaynaklanacak organizasyon problemlerinin nasıl üstesinden gelineceğinin de konuşulduğu vurgulandı.

Ertelenmesine karar verilmişti
Hakkındaki tartışmalar uzun süredir devam eden 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili farklı senaryolar hem IOC hem de Japonya hükümeti tarafından uzun süre yalanlanmış, IOC geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada erteleme dahil olası senaryolar hakkındaki kararın 4 hafta içinde verileceğini duyurmuştu. Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, "Olimpiyatlar eksiksiz yapılamayacaksa erteleme seçeneği gündeme gelebilir" çıkışının ardından IOC üyesi Dick Pound erteleme kararının hali hazırda verildiğini, yeni ajandanın önümüzdeki haftalarda netleşeceğini söylemişti.

Son olarak da IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe oyunların ertelenmesi konusunda görüş birliğine varmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD koronavirüsüni merkez üssü oldu! Çin'i bile solladılar
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan koronavirüs için hayati bilgi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü : Evde kal yoğun bakımda tavana bakma
Sumak suyu koronaya iyi gelir mi? Hz. Muhammed'i rüyasında gören kadın
Araç sahipleri dikkat! Benzine gece yarısı zam geliyor
Çanakkale'de babasını koronadan kaybetti! İşte öldüren korona günlüğü
ÖNCEKİ HABERLER
Zlatan Ibrahimovic Korona yüzünden futbolu bırakıyor
8. sınıf 1. dönem konuları LGS 2020 konuları neler MEB açıkladı
Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman yeniden dönmeli
İstanbul'da Corona virüs en çok onları vurdu yardım bekliyorlar
General Motors çalışanların maaşında kesinti yapacak 6500 kişiyi de izne çıkaracak
Yapı Kredi Diyarbakır şube müdürü kim koronavirüs iddiası vahim
Yorumlar