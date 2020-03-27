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Fahrettin Koca açıkladı koronovirüs vaka sayısının en çok arttığı gün oldu

TÜRKİYE'deki coronavirüs (Covid-19) vaka sayısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu. Bakan Koca koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısının 75'e çıktığını açıklarken vaka sayısının en çok arttığı gün oldu.

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Türkiye'de en yüksek vaka artışı ve ölüm sayısı bugün yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs rakamlarını twitter hesabından açıkladı. 

Bakan Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 16 hastanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bugüne kadar koronadan ölenlerin sayısı 75'e çıktı. 1196 yeni koronavirüs tanısı konulurken toplam sayı 3629'a yükseldi. 

Bakan Fahrettin Koca son bilgileri, ''Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.'' ifadeleriyle duyurdu.

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