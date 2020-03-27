HABER /  GÜNCEL
ADV Evcil hayvanlara özel ürünleri hemen incele!

Türkiye'den Yunanistan'a 'deniz yetki alanları' tepkisi! Hukuka aykırıdır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında temel kural olan hakça ve adaletli sınırlandırma ilkesini göz ardı eden Yunanistan’ın bir takım ada devletiymiş gibi gündeme getirdiği deniz yetki alanı iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. dedi.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın 25 Mart 2020
tarihinde yaptığı açıklama hakkında değerlendirmede bulundu.

'Hukuka aykırıdır' 

Aksoy yazılı açıklamasında, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu açıklamasının talihsiz ve yanıltıcı bir açıklama olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Doğu Akdeniz meselesinin özünde Yunan/Rum ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı talepleri ve Kıbrıs Adası’nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin ve haklarının hem Yunanistan hem de AB tarafından yok sayılması yatmaktadır. Bu kapsamdaki iddiaları AB aracılığıyla ve bu kurum içinde yayınlanan haritalarla meşrulaştırma gayretlerinin hiçbir hukuki değeri yoktur. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında temel kural olan hakça ve adaletli sınırlandırma ilkesini göz ardı eden Yunanistan’ın bir takım ada devletiymiş gibi gündeme getirdiği deniz yetki alanı iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Bunun en çarpıcı örneği, evvelki açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere Meis Adası'dır. Türkiye Doğu Akdeniz'de bir yanda diplomasi ve işbirliği kanallarını açık tutarken diğer yandan da hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüsle mücadele eden Çinli profesör 'çok önemli' dedi Türk halkına seslendi
İstanbul için 65 yaş üstü kararı! Vali Ali Yerlikaya açıkladı
Türkiye'de korona bilgilendirme ekranı açıldı tıkla gör
Kadın kasten öksürdü! Koronavirüs korkusu 35 bin dolarlık ürünü çöpe attırdı
Vatandaşa Çek Ödeme Destek Kredisi Türkiye Bankalar Birliği son dakika duyurdu!
Fahrettin Koca'dan corona virüs ile ilgili yeni açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber
Moody's'den 2020 için petrol fiyatları öngörüsü! Düşük kalacak
Beyaz sirke satışlarına koronavirüs dopingi
İki kız arkadaş 2 gündür kayıp ilginç ayrıntılar kaçtılar mı kaçırıldılar mı
Berat Albayrak'tan 40 bin çiftçiye müjde! Ödemeler erken yapılacak
Çıtır pişi nasıl yapılır kahvaltıların vazgeçilmezi!
Yorumlar