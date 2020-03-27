Antalya'da 70 yaşındaki şahıs cinsel istismardan tutuklandı

ANTALYA'da 70 yaşındaki ahlak yoksunu insan, torununun 11 yaşındaki arkadaşına cinsel istismarda bulundu. Küçük kızın kötü durumunu farkeden aile ne olduğunu sorunca her şey ortaya çıktı. Ailenin şikayetçi olmasıyla mahkemeye çıkan M.K. tutuklandı.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, komşusunun 11 yaşındaki kızı T.U.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 70 yaşındaki M.K. , sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Manavgat'ın Aydınevler Mahallesi'nde geçen pazartesi günü yaşanan olayda, iddiaya göre T.U., evlerinin bulunduğu apartmandaki komşuları M.K.'nın torunuyla oynamak istedi. Küçük kız, bu nedenle M.K.'nın dairesinin olduğu giriş katına indi. Bir süre sonra eve dönen T.U.'nun tedirgin davranışlar sergilediğini ve uykusunda altını ıslattığını fark eden anne, kızına ne olduğunu sorunca T.U.'nun durumu anlatmasının ardından aile polise şikayetçi oldu. Küçük kız, Antalya Çocuk İzlem Merkezi'ndeki uzmanlara yönlendirilirken, M.K., Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen salı günü gözaltına alındı.

Suçlamaları reddetsede cezaevinin yolunu tuttu

M.K., dün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde cinsel istismar suçlamasını reddeden M.K., nöbetçi mahkemece, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak ,Alanya Cezaevi'ne gönderildi.