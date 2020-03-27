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Koronavirüsün çaresini bulacak gibi tanıtılan Mustafa Ulaşlı'yla ilgili bomba itiraflar

Nedim Şener, FETÖ'den ihraç edilen ve koronavirüse çare olarak sunulan Dr. Mustafa Ulaşlı ile ilgili FETÖ üyesi doktor Mustafa Polat'ın ‘Mustafa Ulaşlı örgütle irtibatımızı sağlıyordu’ itirafına yer verdi.

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Koronavirüs salgınına karşı KHK ile ihraç edilenlerin görevlerine dönmesi için kampanya başlatıldı. Büyük bir kesim bu çalışmayı FETÖ'cülerin yeniden kamuya yerleşmesi olarak gördü. Bu girişime tepki gösteren isimlerden biri de Hürriyet yazarı Nedim Şener oldu. 

FETÖ'cü doktorun itirafları

KHK ile ihraç edilen Mustafa Ulaşlı ile ilgili tartışmalara katılan Şener, Kilis Gaziantep Devlet Hastanesi’nde uzman doktor olarak görev yapan Mustafa Polat'ın mahkemedeki ifadelerini yazısında aktardı. 

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6 Şubat 2017 tarihinde yapılan duruşmada, FETÖ mensubu uzman doktor Mustafa Polat etkin pişmanlıktan yararlanarak örgütle ilişkilerini isim isim anlattı.

Örgütle bizim aramızdaki bağlantıyı sağlıyordu

Polat, avukatlarının da katıldığı mahkeme huzurunda “Bize abilik yapan Mustafa Ulaşlı isimli biri vardı, doçent doktordu, örgütle bizim aramızdaki bağlantıyı sağlıyordu” dedi.

Polat, mahkemede soru üzerine tekrar “Çok iyi hatırlıyorum. Mustafa Ulaşlı bize hitaben, ‘Tayyip Erdoğan Bank Asya’nın anahtarını istiyor. Banka Asya’ya yardım etmemiz gerek’ dedi. Ben de hanımdan bileziklerini alıp bozdurduktan sonra bankaya yatırdım” şeklinde itirafta bulundu.

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