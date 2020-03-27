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Koronavirüs Kanal D'ye sıçradı testler pozitif çıktı

Türkiye’de yayılmaya devam eden koronavirüs bu kez Demirören Medya Grubu'na sıçradı. Kanal D'de görev yapan iki kişinin testlerinin pozitif çıktığı belirtiliyor.

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Demirören Medya Center'ın stüdyo bölümünde çalışan bir kadın güvenlik görevlisiyle Kanal D'nin Stüdyo Cafe olarak adlandırılan kafeteryasında görev yapan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

İki görevli hastaneye kaldırılırken Kanal D'nin kafeteryası ise kapatılarak karantinaya alındı.

Demirören Medya Grubu çalışanların yaşanan bu gelişmelerden bir hayli rahatsız olduğu ve yönetimi yeterli tedbirleri almamakla suçladıkları belirtiliyor.

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