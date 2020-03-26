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Almanya'da 2 Türk daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı

Almanya'da 2 Türk'ün daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

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Yerel makamlardan alınan bilgiye göre, Münster yakınlarında ikamet eden 86 yaşındaki N.C. adlı erkek ile Stuttgart kenti yakınlarında ikamet eden 73 yaşındaki Y.P. adlı kadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

N.C.'nin 22 Mart'ta vefat ettiği ancak enfeksiyon riski nedeniyle cenazesinin bugün Almanya'da defnedildiği öğrenildi.

Y.P'nin 'kronik böbrek yetmezliği' rahatsızlığı olduğu belirtildi.

Bu vefatların ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 5'e ulaştı.

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