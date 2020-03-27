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Vatandaşa Çek Ödeme Destek Kredisi Türkiye Bankalar Birliği son dakika duyurdu!

Türkiye Bankalar Birliği'den son dakika vatandaşa müjdeli bir kredi destek duyurusu geldi. Halk sağlığı krizine dönüşen corona virüs karşı alınan önlemlerden etkilenen iş dünyası için çek ödeme destek kredisi ve ekonomik istikrar destek kredisi başlattı.

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Son dakika haberine göre; Türkiye Bankalar Birliği, 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli Çek Ödeme Destek Kredisi sunulacağını duyurdu. 

İkinci bir destek paketi açıklandı

İkinci bir destek paketi olarak Ekonomik İstikrar Kalkanı kredi desteği başlatıldı.

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, yıllık ciro tutarına göre 1 ile 10 milyon lira arasında çek ödeme destek kredisi verilecek.

Yıllık ciroya göre de 5 ile 50 milyon lira arasında kredi verilecek. KOBİ'ler, kurumsal ve ticari müşteriler yararlanacak.

Şubat sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayısını koruyan firmalar yararlanacak. Kredi başvuruları 30 Mart'ta başlayacak.

Her iki kredi paketi için de sektör farkı olmadan salgından etkilenenler başvurabilecek.

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