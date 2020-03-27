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Fenerbahçe'de ilk imza tanıdık isimden

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken ilk adım iç transferden geldi. Sarı-lacivertli yönetimin, Fenerbahçe formasını giyen Hasan Ali Kaldırım'la yola devam etme kararı aldığı yazıldı.

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Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, iç transferde de takibine devam ediyor. Bu sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı takımı neredeyse tüm sezon yalnız bırakan Hasan Ali Kaldırım ile ilgili beklenmeyen karar verildi.

Sarı-lacivertli kulüp liglere ara verilmesinin ardından ilk imzayı Hasan Ali ile atacak. 30 yaşındaki oyuncunun da sözleşmesini uzatmak istediği bildirildi.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ile yola devam kararı alındı.

Masaya oturulacak iddiası

Takvim'de yer alan habere göre bu sezon sakatlığı sebebiyle istikrarlı bir şekilde forma giyemese de yönetimin, 30 yaşındaki sol beki takımda tutmak istediği ve kısa süre içinde Hasan Ali ile masaya oturulacağı öğrenildi. 

Kaldırım, kalmak istiyor

2013'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali'nin de Sarı-lacivertli kulüpte kalmayı istediği iddia edildi.

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