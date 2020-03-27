Bu da Gaziantep'in Robin Hood'u

GAZİANTEP'te hayırsever bir vatandaş, Kahvelipınar mahallesine gelerek borçlu ailelerin toplam 20 bin liralık borçlarını kapatttı. Aileler borçlarının ödendiğini duyunca büyük mutluluk yaşadı.

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Gaziantep'te, bir hayırsever Kahvelipınar Mahallesi'nde 3 bakkal ile 2 fırına giderek mahalle halkının veresiye defterlerindeki 20 bin lira borcunu ödeyerek gönüllerde taht kurdu.

"24 Mart'a kadar tüm borçlar.."

Veresiye borçlarının kapatıldığı fırın ve bakkalların camına da, '24 Mart'a kadar olan tüm borçlar bir hayırsever tarafından ödenmiştir' yazısı asıldı. Mahallede şaşkınlıkla karşılanan olayın ardından esnaf veresiye defterlerinden kurtulmanın, vatandaşlar ise borçlarının ödenmiş olmasının mutluluğunu yaşayıp, gizemli hayırsevere teşekkür etti.

Kimseye görünmeden kayıplara karıştı

Çarşamba günü merkez Şahinbey ilçesinde bulunan Kahvelipınar Mahallesi’nde bulunan bakkal ve ekmek fırınlarına gelen kimliği belirsiz bir kişi, esnafa mahalle halkının veresiye borçlarının olup olmadığını sordu. Bunun üzerine esnaf, mahalle sakinlerinin kendilerine olan borçlarını çıkardı ve gizemli hayırsever 3 bakkal ile 2 fırına 20 bin lira ödeme yaparak, veresiye defterlerini aldı. Veresiye borçlarını kapatan gizemli hayırsever, bakkal ile fırınların camlarında da, “24 Marta kadar olan tüm borçlar bir hayırsever tarafından ödenmiştir" yazısı yapıştırarak kayıplara karıştı.

Mahalleli müteşekkir

Mahalle esnafından Metin Ekiciler'in söylemine göre, Gizemli kişi iş yerine gelerek veresiye defterini istediğini söyledi. Ekiciler, "Ne için istediğini sorduğumuzu zaman bize hayır yapmak için borçları ödeyeceğim"dedi.

Metin Ekiciler, "Biz böyle bir olaya sevindik. Buraya gelen müşteriler borçlarının silindiğini duyunca çok sevindiler. Kimin borçlarını ödediğini merak ettiler. Bu durum bizi çok şaşırttı ama vatandaşı da mutlu etti. Allah ondan razı olsun" dedi.

Borçlarının ödendiğini öğrenen vatandaşlar ise bakkal ve fırınlara gelerek veresiye defterini alan hayırsevere müteşekkir olduklarını kaydetti.