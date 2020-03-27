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Arda Turan'dan duygusal Fatih Terim paylaşımı

Arda Turan, corona virüse yakalanan teknik direktör Fatih Terim için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıkmasıyla birlikte geçmiş olsun mesajı yayınlayan ilk isimlerden biri olan Arda Turan'ın paylaşımları devam ediyor. Milli futbolcu son olarak EURO 2008'de oynanan İsviçre-Türkiye maçlarından kareler paylaştı ve Fatih Terim'e mesaj yolladı.

"Zaten dokunsalar ağlayacağım"
Arda, Fatih Terim ile sarıldığı bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Ardından bir başka paylaşımında ise duygularını dile getiren milli futbolcu "Zaten dokunsalar ağlayacağım" notunu paylaştı.



''Her zaman olduğu gibi dimdik ayakta''
Arda Turan, daha önce CNN Türk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; ''Yakınları ile görüştüm. Gayet iyi durumda. Her zaman olduğu gibi dimdik ayakta. Üzücü ama hoca üstesinden gelecektir. Evde kalmamızın virüsü taşımamamızın ne kadar olduğunu gösterdi bize." 

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