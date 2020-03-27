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Trabzonspor’un gençleri evlerinde form tutuyor

Koronavirüs sebebiyle antrenmanlardan uzak kalan futbolcular, teknik hocalar tarafından belirlenen programlarla evden antrenman gerçekleştiriyor. Trabzonspor'da da Serkan Asan ve Kerem Baykuş evden çalışmalarını sürdürdü.

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Corona virüs salgını nedeniyle Süper Lig’e ara verilmesinin ardından Trabzonspor’da futbolcular, teknik ekibin belirlediği program dahilinde bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Bordo mavili takımın alt yapısından çıkan oyunculardan Serkan Asan ve bu sezon devre arası kampından sonra sürekli A takımda çalışmalarını sürdüren Kerem Baykuş da, Trabzon’un Düzköy ilçesinde çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki sağ bek Serkan Asan, bordo mavili takımın çalışmalarını sürdürmesi için kendisine gönderdiği koşu bandında form tutarken, 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Kerem Baykuş ise evinin garajındaki koşu bandından çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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