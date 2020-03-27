HABER /  POLİTİKA
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

İstanbul'da sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi! Ekrem İmamoğlu açıkladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 600 otel yöneticisiyle yapılan görüşmeler sonucunda İstanbul'da 2 bin otel odasının sağlık çalışanlarına tahsis edildiğini belirtti.

Abone ol

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki koronavirüs tedbirleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanlarımızın kendi ailelerini de korumak zorundayız" diye konuştu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Temel gıda temininde hiçbir sıkıntı olmayacak"

- İstanbul'da faaliyet gösteren gıda ve perakende zincirleri yöneticileri ile toplantı yaptık. 16 milyon vatandaşın temel gıda temininde hiçbir sıkıntı olmayacak. Lütfen her birimiz sorumlu davranalım ve ihtiyaç fazlası gıda ve hijyen malzemesi stoğu yapmayalım.

"Anlaşmaya vardık"

- Şehrimizin 600 otel yöneticisi ile görüşmeler yaptık. Sağlık çalışanlarımızın kendi ailelerini de korumak zorundayız. Bizler İstanbul'da ne yapabiliriz diye belediyelerimizle çalışmalar yapıyoruz. Bir takım alanları Sağlık Bakanlığımız ile paylaşıyoruz. Kendi evlerinin dışında ve çalıştıkları hastanelere yürüme mesafelerindeki otellerde korunma konusunda bir anlaşmaya vardık.

Toplamda 2 bin odanın sağlık çalışanlarının kullanımına açılması için gerekli desteği sağladık.

"Yenikapı yardımlaşma ve koordinasyon merkezi oldu"

- İBB olarak bu dönemde özel olarak yardıma ihtiyaç duyan tüm kişi ve kesimleri belirlemek bu kişilere fiziki, maddi ya da psikolojik destek sunmak, yardımlaşma çalışmalarını koordine etmek amacıyla İBB öncülüğünde tüm sivil toplumu ve gönüllüleri bir araya getirmek üzere İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi'ni oluşturduk. Yenikapı İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi oldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
2020 KPSS tarihleri belli oldu Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri oturumları ne zaman
Bodrum'da koronavirüsten ilk ölüm açıklandı ilçede vaka sayısı artıyor
Fahrettin Koca açıkladı koronovirüs vaka sayısının en çok arttığı gün oldu
TÜSİAD’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Sokağa çıkma yasağı getirilsin
Koronavirüsle mücadele eden Çinli profesör 'çok önemli' dedi Türk halkına seslendi
İstanbul için 65 yaş üstü kararı! Vali Ali Yerlikaya açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Ömer Çelik'ten 'sosyal mesafe' mesajı
LGS ertelendi mi, 2020 LEG sınav konuları MEB ders ders duyurdu
Altay 'Marko Paşa'yı bırakmama peşinde
Sancaktepe ve Küçükçekmece'de sahte maske operasyonları
Arda Turan'dan duygusal Fatih Terim paylaşımı
Şaban ayı ibadetleri ilk 10 günü okunacak duası
Yorumlar