İstanbul'da sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi! Ekrem İmamoğlu açıkladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 600 otel yöneticisiyle yapılan görüşmeler sonucunda İstanbul'da 2 bin otel odasının sağlık çalışanlarına tahsis edildiğini belirtti.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki koronavirüs tedbirleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanlarımızın kendi ailelerini de korumak zorundayız" diye konuştu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Temel gıda temininde hiçbir sıkıntı olmayacak"

- İstanbul'da faaliyet gösteren gıda ve perakende zincirleri yöneticileri ile toplantı yaptık. 16 milyon vatandaşın temel gıda temininde hiçbir sıkıntı olmayacak. Lütfen her birimiz sorumlu davranalım ve ihtiyaç fazlası gıda ve hijyen malzemesi stoğu yapmayalım.

"Anlaşmaya vardık"

- Şehrimizin 600 otel yöneticisi ile görüşmeler yaptık. Sağlık çalışanlarımızın kendi ailelerini de korumak zorundayız. Bizler İstanbul'da ne yapabiliriz diye belediyelerimizle çalışmalar yapıyoruz. Bir takım alanları Sağlık Bakanlığımız ile paylaşıyoruz. Kendi evlerinin dışında ve çalıştıkları hastanelere yürüme mesafelerindeki otellerde korunma konusunda bir anlaşmaya vardık.

Toplamda 2 bin odanın sağlık çalışanlarının kullanımına açılması için gerekli desteği sağladık.

"Yenikapı yardımlaşma ve koordinasyon merkezi oldu"

- İBB olarak bu dönemde özel olarak yardıma ihtiyaç duyan tüm kişi ve kesimleri belirlemek bu kişilere fiziki, maddi ya da psikolojik destek sunmak, yardımlaşma çalışmalarını koordine etmek amacıyla İBB öncülüğünde tüm sivil toplumu ve gönüllüleri bir araya getirmek üzere İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi'ni oluşturduk. Yenikapı İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi oldu.