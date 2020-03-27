HABER /  ÇALIŞMA HAYATI
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

2153 personel alınacak! Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 bin 153 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Genç kardeşlerimin merakla beklediği bir atama müjdesi... 2 bin 153 kadrodan oluşan personel alım yerleştirmesini 15-22 Mayıs 2020 tarihlerinde ÖSYM üzerinden yapıyoruz." diye konuştu.

2 bin 153 kadro atamasına ilişkin detaylar

Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge müdürleriyle video konferans aracılığıyla bir toplantı yaptı.

Bakan Pakdemirli, toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığına daha önce alınacağı belirtilen 2 bin 153 kadro atamasına ilişkin detaylar verdi.

Kimler alınacak?

Atamaların 15-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacağını belirten Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: Bu tarihlerde 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri ataması yapacağız. Büyük bir merakla bu haberi bekleyen gençlerimize hayırlı olsun.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Meral Akşener: Koronavirüsten ölen sağlıkçılar şehit sayılsın
2020 KPSS tarihleri belli oldu Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri oturumları ne zaman
Bodrum'da koronavirüsten ilk ölüm açıklandı ilçede vaka sayısı artıyor
Fahrettin Koca açıkladı koronovirüs vaka sayısının en çok arttığı gün oldu
TÜSİAD’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Sokağa çıkma yasağı getirilsin
Koronavirüsle mücadele eden Çinli profesör 'çok önemli' dedi Türk halkına seslendi
ÖNCEKİ HABERLER
Talisca 'Beşiktaş benim evim' dedi başkan harekete geçti
İstanbul'da sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi! Ekrem İmamoğlu açıkladı
AK Partili Ömer Çelik'ten 'sosyal mesafe' mesajı
LGS ertelendi mi, 2020 LEG sınav konuları MEB ders ders duyurdu
Altay 'Marko Paşa'yı bırakmama peşinde
Tatilde KYK bursları yatacak mı KYK burs ödeme tarihleri ne zaman?
Yorumlar