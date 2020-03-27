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Bursa'da sorumsuzluk diz boyu kahvehanede kumar oynarken yakalandılar

BURSA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Yapılan baskında 11 kişi gözaltında alındı. Ruhsatsız olduğu anlaşılan Kahvehane mühürlendi.

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Bursa'da, kumar oynandığı tespit edilen kahvehaneye baskın yapıldı. Kahvehane sahibi gözaltına alınırken kumar oynayanlara da para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Corona virüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Ekipler, kahvehaneye baskın düzenledi. Polis, ruhsatsız olduğu ortaya çıkan kahvehanedeki 16 kişiden 4'ünü kumar oynarken suçüstü yakaladı. İş yerinde yapılan aramada, kumar oynarken kullanıldığı belirlenen 320 lira ve çok sayıda oyun kartı ele geçirildi. Paraya ve oyun kartlarına el konuldu.

Toplam 4 bin 900 lira ceza kesildi

Çıkar amaçlı oyun oynadığı tespit edilen 4 kişiye, toplam 4 bin 900 lira para cezası kesildi. Kahvehanede kapalı olmasına rağmen oyun oynayan 11 kişi, Corona virüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi. Ruhsatsız olduğu tespit edilen kahvehane mühürlenirken, iş yeri sahibi Ş.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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