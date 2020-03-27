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Buse Terim: Babamın durumu iyiye gidiyor

Koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada deneyimli teknik direktörün durumunun iyi olduğunu aktardı.

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Corona virüs testi pozitif çıkan ve tedavi altında olan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim için kızı Buse Terim Bahçekapılı'dan mesaj var.

Buse Terim Bahçekapılı, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fatih Terim'in durumu hakkında bilgi verdi.

''Babımın durumu iyiye gidiyor''
Buse Terim Bahçekapılı'nın paylaşımında, ''Herkese merhaba, babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum'' ifadeleri yer aldı.

23 Mart'ta açıklamıştı
Fatih Terim, 23 Mart'ta kişisel Twitter hesabından corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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