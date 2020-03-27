ALES 2020 ertelendi mi ALES sınavı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ALES sınavı ertelendi 3 Mayıs'ta yapılması planlanan ALES sınavı 10 Mayıs'ta yapılacak. ALES sınavı geç başvuru işlemleri ise 1 Nisan'da yapılacak. Geç başvuru ücreti 195,00 lira olacak.

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ALES ertelendi mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları sona erdi, gözler ALES geç başvuru sürecinde. ÖSYM corona virüsü sebebiyle bazı sınavlar için erteleme kararı vermişti. Bu karar sonrasında ise hangi sınavların ertelendiği ve sınavların yeni yapılacak tarihi adayların araştırdığı konular arasında yerini aldı. Peki ALES sınavı ne zaman yapılacak?

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM tarafından yer alan bilgiye göre 2020- ALES/1 geç başvurusu 1 Nisan 2020 olarak açıklandı.

Geç başvuru ücreti ise 195,00 TL olarak belirlendi.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

ALES NE ZAMAN?

3 Mayıs’ta yapılması planlanan 2020 ALES/1 10 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. ALES'in sınav tarihi yaklaşınana kadar yeni açıklamalar için takipte kalınması gerekiyor. ÖSYM'nin bu konuda açıklaması şu şekilde…

“Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.”

ALES BAŞVURU TARİHLERİ

ALES-1 sınavı başvuru tarihleri: 13-23 Mart 2020

ALES-2 sınavı başvuru tarihleri: 24 Temmuz-6 Ağustos 2020

ALES-3 sınavı başvuru tarihleri: 9-19 Ekim 2020

İŞTE ERTELENEN SINAVLAR VE YENİ TARİHLERİ

ÖSYM'nin sayfasında şu şekilde duyuruldu:

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,

- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,

- 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,

- 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,

- 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,

- 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,

- 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,

- 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,