Kayserispor: 1 idari personelin test sonucu pozitif
Koronavirüs Türk futboluna da yara açmaya devam ediyor. Önce Galatasaray'da Fatih Terim ve yönetimin test sonuçları pozitif çıktı. Şimdi de yarayı alan Kayserispor oldu. 1 idari personelin test sonuçları pozitif geldi.Abone ol
HES Kablo Kayserispor, kulüpte yapılan Coronavirüs taramasında, 1 idari personelin test sonucunun pozitif çıktığını twitter hesabından açıkladı.
Kayserispor'un twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
Kulübümüzde yapılan koronavirüs taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/JWIE2WIC52— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) March 27, 2020