Kayserispor: 1 idari personelin test sonucu pozitif

Koronavirüs Türk futboluna da yara açmaya devam ediyor. Önce Galatasaray'da Fatih Terim ve yönetimin test sonuçları pozitif çıktı. Şimdi de yarayı alan Kayserispor oldu. 1 idari personelin test sonuçları pozitif geldi.

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HES Kablo Kayserispor, kulüpte yapılan Coronavirüs taramasında, 1 idari personelin test sonucunun pozitif çıktığını twitter hesabından açıkladı.

Kayserispor'un twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

Kulübümüzde yapılan koronavirüs taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.