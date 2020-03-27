HABER /  SAĞLIK
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Çin'den getirilen hızlı tanı kitleri çöpe gitti Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara nedenini açıkladı

Koronavirüsün ülkemizde görüldüğü tarihten itibaren sık sık ekranların karşısında geçip vatandaşı bilgilendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara coronavirüs tedavisinde kullanılması için Çin'den getirilen test kitlerinin yanılma payının yüksek olduğunu belirterek, 'kullanıma sokmadık' dedi.

Abone ol

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılması adına Çin'den getirilen test kitleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kara, test kitlerinin yanılma payının yüksek olduğu gerekçesiyle kullanıma sokulmadığını söyledi. Kara ayrıca, Türkiye'nin ikinci ve üçüncü bir sevkiyat gerçekleştirmeyeceğini söyledi.

Çin'den gelen tanı kitlerinin yanılma payı yüksek

Kara, Çin'den gelen testlerle ilgili ise çarpıcı bir bilgi paylaştı.

Çin'den gelen testlerin yanılma payının yüksek olduğunu belirten Kara, "Çin'den alınan hızlı testi aldık, testi denedik. Yanılma payı yüksek diye kullanıma sokmadık. İspanya'nın en büyük hatası bu oldu, test etmeden kullanıma soktular. İspanya sağlık bakanı da çıktı, özür diledi" şeklinde konuştu.

Yerli tanı kitleri kullanılıyor

Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs tüm dünya için tehdit oluşturmaya devam ederken, Tük Bilim insanları yerli tanı kiti çalışmalarına başladı. Ankara’da faaliyet gösteren bir biyoteknoloji firması da COVID-19’un teşhisine yönelik bir tanı kiti geliştirdi. Üretimi 3 aşamadan oluşan kit, hastanın durumuna göre 10 ile 20 dakika arasında sonuç verirken, yurt dışından da talep görüyor.

Virüsün düşmanı güneş ve deterjan 

Canlı yayında korona virüsü ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kara, virüsün düşmanını da açıkladı.

Prof. Dr. Kara, virüsün düşmanlarının güneş ve deterjan olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz karşımızdaki düşmanı tanıdık mı? Belli bir noktaya kadar tanıdık. Nedir bu düşman? Özelliği şu ki güneşten çok etkileniyor herhangi bir detarjandan çabuk etkileniyor ve anında parçalanıyor. O nedenle de normal kullandığımız sabun ve deterjan hemen ortadan kaldırıyor."

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs çağrısını yineledi Salvini'den Çin'e ağır koronavirüs suçlaması: İnsanlık suçu işlediler Son dakika! 8 ülkede 50 Türk vatandaşı koronavirüsten hayatını kaybetti İstanbul'da sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi! Ekrem İmamoğlu açıkladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da 2 koronavirüs mezarlığı açıldı tabutla gömülüyorlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu açıkladı Atatürk Havalimanı ve 19 spor salonu korona hastanesi olabilir
Galatasaray'da Yusuf Günay'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika! 8 ülkede 50 Türk vatandaşı koronavirüsten hayatını kaybetti
Bursa Hayvanat Bahçesi artık evlerde kameralarla canlı yayın
Meral Akşener: Koronavirüsten ölen sağlıkçılar şehit sayılsın
2020 KPSS tarihleri belli oldu Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri oturumları ne zaman
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs çağrısını yineledi
ALES 2020 ertelendi mi ALES sınavı ne zaman yapılacak?
Kayserispor: 1 idari personelin test sonucu pozitif
Rabia hemşire sırlarıyla birlikte gitti
Tatilde KYK bursları yatacak mı KYK burs ödeme tarihleri ne zaman?
KYK burs ödemeleri tatil boyunca yatacak mı bakan duyurdu
Yorumlar 19 yorum